В Украине проводят конкурс биомедицинских стартапов, заявки принимают до конца марта

В Украине проводится конкурс биомедицинских стартапов под названием MBioS Challenge. Его проводят «Дом инноваций» вместе с Украинской медицинской ассоциацией Великобритании (UMAUK) и компанией Borsch Ventures, его поддержало украинское Министерство здравоохранения и организаторы iForum. , пишут AIN.UA

К участию в конкурсе принимаются изобретатели и команды, у которых есть технологические разработки в сфере медицины, биологии, здравоохранения. Это может быть как идея, так и проект на стадии pre-seed, прототипа или готового продукта. Если в проекте использованы технологии блокчейна, искусственного интеллекта, AR и VR, распознавания изображений и т.д. — это дополнительный плюс.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно заполнить онлайн-заявку — они принимаются до 23 марта этого года. Здесь нужно указать личные данные представителя проекта, а также загрузить короткую презентацию и ответить на несколько вопросов (о бизнес-плане, монетизации, клиентах и т.д.). Заполненные анкеты оценит жюри (полный список можно посмотреть на Facebook-странице конкурса).

25 апреля назовут победителей, они смогут презентовать свои проекты на iForum-2018. После чего победители за счет организаторов поедут в Лондон, где 12 мая представят свои проекты

британским инвесторам в рамках ежегодной конференции UMAUK. Также, проектам-финалистам обещают участие в акселераторах Парижа и Берлина (редакция уточняет, какие именно программы имеются в виду).