Фильм "Киборги" побил рекорд по количеству сборов и зрителей в Украине, - Ильенко

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Украинский фильм «Киборги» побил рекорд по количеству кассовых сборов и зрителей за весь период независимости Украины.

Об этом на брифинге сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко, передает УНН.

«Абсолютным рекордсменом, причем не только в этом сезоне, но и вообще, за весь период украинского кинопроката периода независимости стал фильм «Киборги», — сообщил Ильенко.

По его словам, на данный момент фильм собрал в прокате 22 685 322 гривны, а количество зрителей составило 310 569 человек.

Ильенко также рассказал, что на 2018 год с государственного бюджета Украины на производство украинских фильмов выделено 505 млн 720 тыс. гривен.

«На сегодняшний день государственным бюджетом Украины предусмотрено финансирование по программе государственной поддержки в количестве 505 млн 720 тыс. гривен, из них 480 млн — на производство полнометражных фильмов», — сообщил председатель Госкино.

Также он отметил, что есть еще одна бюджетная программа на производство патриотических фильмов, на которую выделено 500 млн гривен. Распорядителем этих средств является Министерство культуры Украины.


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