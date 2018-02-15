Фильм "Киборги" побил рекорд по количеству сборов и зрителей в Украине, - Ильенко
Украинский фильм «Киборги» побил рекорд по количеству кассовых сборов и зрителей за весь период независимости Украины.
Об этом на брифинге сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко, передает УНН.
«Абсолютным рекордсменом, причем не только в этом сезоне, но и вообще, за весь период украинского кинопроката периода независимости стал фильм «Киборги», — сообщил Ильенко.
По его словам, на данный момент фильм собрал в прокате 22 685 322 гривны, а количество зрителей составило 310 569 человек.
«На сегодняшний день государственным бюджетом Украины предусмотрено финансирование по программе государственной поддержки в количестве 505 млн 720 тыс. гривен, из них 480 млн — на производство полнометражных фильмов», — сообщил председатель Госкино.
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15.02.2018 08:07