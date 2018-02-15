Бренд Promod уходит из Украины

Магазин на Крещатике закрывается.

Бренд Promod уходит из Украины
Фото: kiev.rated.ua

Французская сеть модной одежды Promod больше не будет представлена в Украине.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации ритейлеров Украины.

"Магазин на Крещатике будет работать до 18 февраля включительно. Еще один остался в Lavina Mall - он проработает до конца февраля", - сообщила сотрудница одной из торговых точек сети.

Promod была основана в 1975 году французом Франсисом-Шарлем Поле как семейное предприятие. За более чем 40 лет существования ей удалось открыть фирменные магазины в 50 странах. Сегодня сеть, ориентированная на женщин в возрасте от 20 до 40 лет, насчитывает более 1000 торговых точек по всему миру.

Компания ARGO завела бренд в Украину в 2000 году. Одной из первых торговых точек стал Promod в Киеве на Крещатике, где он проработал более 15 лет.

В целом на декабрь 2017 года в Украине работало семь магазинов Promod. В январе ARGO заявила в соцсетях о финальной распродаже бренда.


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