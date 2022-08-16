Німецькі світові бренди, що вийшли з Росії, показали рекордні прибутки в другому кварталі

Великі німецькі компанії, які пішли з Росії після початку широкомасштабної війни РФ проти України, показали суттєві прибутки за результатами другого кварталу 2022 року. Про це повідомляє Deutsche Welle .

Серед таких компаній – автобудівники Mercedes-Benz та Daimler Truck, Volkswagen та BMW, виробник модного одягу Hugo Boss, відомий бренд спортивного одягу Puma.

Так, світовий лідер на ринку вантажівок та автобусів Daimler Truck показав сильне зростання виручки та особливо прибутку. При виході з Росії компанія втратила активи, залишені в Набережних Човнах вартістю 220 млн євро. Проте вже станом на серпень 2022 року глобальна виручка концерну зросла в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 18% до 12,1 млрд євро, а чистий прибуток збільшився навіть на 56% і склав - за три місяці - 946 млн євро. За підсумками всього 2022 року компанія очікує сумарний виторг у діапазоні від 48 до 50 млрд євро.

Таких результатів було досягнуто завдяки підвищенню цін на вантажівки, невеликому, на 4%, зростанню продажів, успішному розвитку сервісного бізнесу та сприятливим валютним ефектам (низькому курсу євро до долара), адже Daimler Truck широко представлений на ринках США та Азії.

Інша автобудівна компанія Mercedes-Benz отримала настільки успішні результати за підсумками другого кварталу 2022 року, що підвищила прогноз на весь поточний рік. Прогнозується, що виручка суттєво перевищить торішній показник. Зі свіжого звіту групи випливає, що глобальні продажі знизилися у 2-му кварталі приблизно на 7% до 487 100 легкових автомобілів. Але виторг групи збільшився на 7% до 36,4 млрд євро. Виріс і прибуток. За квартал вона становила майже 3,2 млрд євро.

У Mercedes-Benz зазначають, що вимушено скоротили виробництво в умовах гострої нестачі напівпровідників, що триває (це проблема для всього світового автопрому). Але наявні мікрочіпи компанія вбудовувала насамперед у найдорожчі моделі. І вони чудово розходилися, оскільки, вказує компанія, портфелі замовлень, особливо на автомобілі класу люкс, наповнені в Європі, Північній Америці та Китаї.

Дефіцит напівпровідників, а також проблеми через локдауни в Китаї вдарили і по інших автовиробниках – Volkswagen та BMW. Проте У Volkswagen виторг у порівнянні з 2-м кварталом минулого року збільшився на 3,3% до 69,5 млрд євро, хоча в Росії простоювали завод у Калузі та складальне виробництво в Нижньому Новгороді. У BMW, незважаючи на припинення збірки в Калінінграді, оборот зріс навіть на 21,6% - до 34,8 млрд євро.

Але тепер у Volkswagen з оптимізмом дивляться на перспективи поточного 3-го кварталу та всього другого півріччя, оскільки портфель замовлень добре заповнений, збут у Китаї почав зростати ще у червні, а ланцюжки поставок комплектуючих явно відновлюються.

Керівництво BMW у своїх прогнозах більш стримане і очікує обсягів продажу "трохи нижче" торішніх (вони, щоправда, були рекордними), але при цьому виходить з того, що прибуток до сплати податків виявиться за підсумками року "істотно вищим", ніж у 2021-му. м.

Виробник модного одягу Hugo Boss показав найкращий 2-й квартал в історії фірми. На початку березня компанія закрила в РФ понад два десятки фірмових магазинів і припинила онлайн-продаж. Але незабаром після цього досягла значного прискорення зростання виручки та прибутку, особливо в Європі та Америці. В результаті виручка зросла на 40% до 878 млн євро, а операційний прибуток (EBIT) збільшився більш ніж у два рази до 100 млн євро. Це дозволило підприємству більш ніж компенсувати списання у розмірі 15 млн. євро у зв'язку з закриттям мережі магазинів у Росії.

Рекорд показав і виробник спортивного одягу компанія Puma минулого 2-го кварталу взагалі став найкращим тримісячним періодом в історії компанії. Квартальний виторг, збільшившись на чверть, вперше перевищив 2 млрд євро, чистий прибуток підскочив більш ніж на 73% до 84,3 млн євро. Особливо успішно справи йшли в Америці та Європі, тоді як у Китаї у фінансові показники через локдауни погіршилися.