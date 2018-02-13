Украинцам станет чуть проще купить акции Facebook или Microsoft: как поменялись правила?

6 февраля заработало решение НКЦБФР №871 «О внесении изменении в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обороту на территории Украины». НДУ сообщает, что сейчас украинцы могут покупать иностранные ценные бумаги, а также продавать, дарить и передавать их в наследство. , пишут AIN.UA

По словам главы правления НДУ Миндаугаса Бакаса, все, что нужно сделать эмитенту для получения разрешения от НКЦБФР на допуск ценных бумаг на украинский рынок — заполнить стандартную форму заявления — поскольку комиссия упростила процедуру допуска иностранных ценных бумаг на украинский рынок.

Что именно поменялось? По словам Алексея Сухорукова, управляющего партнера «Универ», и раньше, и сейчас продажа иностранных бумаг внутри Украины без разрешений на то НКЦБФР была и остается запрещенной. Но раньше, чтобы вывести иностранные ценные бумаги на украинский рынок, иностранный эмитент должен был обращаться в НКЦБФР (он при этом должен владеть активами в Украине). Сейчас, по словам эксперта:

  • Заявителем на допуск к обращению в Украине может кроме эмитента быть еще НДУ. И он сможет подавать заявки по любым ценным бумага с листингом на ведущих фондовых биржах (не только украинских);
  • Раньше иностранные ЦБ могли обращаться исключительно на бирже, а теперь — и вне биржи.
  • Снято ограничение по поводу обязательного требования владеть активами в Украине.

Для обычных граждан это не означает, что с начала февраля можно без бюрократии закупаться ценными бумагами ведущих мировых компаний. Обычным инвесторам, по словам эксперта, смысла этим заниматься нет, поскольку хранение ценных бумаг в Украине — дороже, чем за рубежом (к примеру, многие иностранные брокеры вообще не берут платы за хранение). Поэтому скорее всего вводом иностранных акций на украинский рынок будут заниматься посредники.

Это означает, что на украинском рынке в ближайшее время брокеры смогут торговать акциями известных компаний — поскольку упростились именно правила для внутренней торговли такими активами. По оценке Сухорукова, уже в ближайшие полгода ценные бумаги известных компаний могут быть заведены в Украину через НДУ и предложены украинским инвесторам.

«Теперь, получив электронную лицензию и купив через иностранного брокера иностранные же акции, можно завести их в Украину и продать за гривну (если по этой акции НДУ получит в НКЦБФР разрешение на обращение). Раньше получить разрешение на обращение в Украине, к примеру, Apple или Facebook было нельзя — только ценные бумаги эмитентов с активами в Украине», — отмечает Сухоруков.

В июле прошлого года стало известно, что для украинских граждан упростили процедуру инвестирования в ценные бумаги сумм до $50 000: в том случае речь шла об инвестициях за рубеж, в этом — о покупке ценных бумаг, которые обращаются в Украине.


Ольга Карпенко, AIN


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