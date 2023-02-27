Більшість інвесторів хочуть накопичити від $3 до $5 мільйонів перед виходом на пенсію — дослідження

Одне з найпопулярніших фінансових питань: скільки інвесторам достатньо, щоб комфортно вийти на пенсію? Відповідь становить десь від $3 до $5 млн. Про це свідчать дані дослідження MLIV Pulse, в якому опитали 553 інвесторів у всьому світі, повідомляє Bloomberg.

Більшість інвесторів хочуть накопичити від $3 до $5 мільйонів перед виходом на пенсію — дослідження
Фото: pixabay.com

Деталі

Близько третини інвесторів заявили, що перед виходом на пенсію їм потрібно накопичити до $3 млн, а приблизно ще третина хоче мати на своїх рахунках $5 млн.

Більшість респондентів оптимістичні, що вони наблизяться до своєї пенсійної мети, закінчивши 2023 рік з більшою кількістю пенсійних заощаджень, ніж наприкінці 2022 року.

Минулого року інфляція та зростання витрат на запозичення забивали акції, а оскільки ціни на облігації також знизилися, середній пенсійний рахунок 401 (k) США знизився на 20%.

401 (k) — найпопулярніший пенсійний план (накопичувальний пенсійний рахунок) приватної пенсійної системи в США. План отримав свою назву відповідно до кількості податкового кодексу США.

Цього року як професійні, так і роздрібні інвестори очікують, що акції та облігації відновлять свій ріст.

Не всі респонденти абсолютно впевнені, що матимуть достатньо заощаджень, щоб підтримувати свій спосіб життя на пенсії.

За даними дослідження, більшість інвесторів не коригують свої пенсійні плани, попри невизначений економічний прогноз та останні втрати на своїх рахунках. Близько 56% респондентів заявили, що вони дотримуються своїх пенсійних планів.

При цьому близько 8% сказали, що думають про те, щоб ніколи не виходити на пенсію.





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