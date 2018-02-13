Німці продали «Україні» систему виготовлення паспортів за 1,8 мільйона євро
ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» 21 грудня уклало угоду з компанією «Арт-Лайн Проект ГмбХ» (Німеччина) про закупівлю обладнання на 1,79 млн євро. Про це повідомляється у системі
До кінця 2019 року поставлять, змонтують і налагодять обладнання для виготовлення бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, а також проведуть технічний інструктаж і забезпечать виробниче супроводження.
Німецька
Нагадаємо, у липні 2017 року цей комбінат замовив голландському виробнику «IAI industrial systems B.V.» систему персоналізації паспортів за 1,70 млн євро.
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