Німці продали «Україні» систему виготовлення паспортів за 1,8 мільйона євро

ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» 21 грудня уклало угоду з компанією «Арт-Лайн Проект ГмбХ» (Німеччина) про закупівлю обладнання на 1,79 млн євро. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року поставлять, змонтують і налагодять обладнання для виготовлення бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, а також проведуть технічний інструктаж і забезпечать виробниче супроводження.

Німецька «ART-Line Projekt GmbH» виробляє обладнання, софт і матеріали для виготовлення електронних паспортів та ID-карток, візових штампів, банкнот, марок та іншої захищеної поліграфічної продукції. Із 2015 року вона отримала в Україні підрядів виключно поліграфкомбінату «Україна» щонайменше на 3,07 млн євро.

Нагадаємо, у липні 2017 року цей комбінат замовив голландському виробнику «IAI industrial systems B.V.» систему персоналізації паспортів за 1,70 млн євро.


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