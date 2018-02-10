АМКУ підтвердив інформацію про розіграш тендеру від Запорізької ОДА на підтримку ГОшок

ФОП Кузнєцов А. С. і ТОВ «Інтєра» погодили свої тендерні пропозиції під час участі у процедурі відкритих торгів на закупівлю послуг та товарів для обслуговування заходів громадських організацій. Про це повідомили «Наші гроші. Запоріжжя» з посиланням на Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

Закупівлі проводилася у рамках Програми підтримки розвитку інформаційно-просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням сесії Запорізької обласної ради від 05.03.2015, проведених у травні-червні 2017 року Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА.

ФОП Кузнєцов А. С. та ТОВ «Інтєра» не змагалися між собою, а узгоджували свої дії та, як наслідок, усунули конкуренцію між собою. В результаті вказаного спотворено основний принцип торгів (тендерів) – здійснення конкурентного відбору учасників.

За вказане порушення суб’єктів господарювання притягнуто до відповідальності у вигляді штрафів на 41 тис. грн. кожного.

Видання нагадує, що влітку 2017 року, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької облдержадміністрації за результатами тендеру мав намір укласти угоду з ТОВ «Інтєра» на послуги у сфері підтримки діяльності громадських організацій вартістю 269 тис. грн.

«Інтєрою» володіє Олена Кузнєцова. Фірма і раніше неодноразово була підрядником по організації різних заходів для вертикалі облдержадміністрації. Сама ж Кузнєцова вказала в тендерній документації про 10-ти річний досвід виконання бюджетних програм.

Єдиним конкурентом на торгах виступив ФОП Кузнєцов Антон Сергійович, який вказав спільні з «Інтєрою» контакти і прописаний за однією адресою з Оленою Кузнєцовою. Після публікації цієї інформації департамент скасував закупівлю у зв’язку з пов’язаністю учасників – Антон Кузнєцов є сином Олени Кузнєцової.

Загалом у 2017 році «Інтєра» отримала замовлень на суму 667 тис. грн, за дрібним виключенням всі від Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украинцам введут абонплату на отоплениеУкраинцам введут абонплату на отопление
Американский бизнесмен продал свою многомиллиардную компанию в США, чтобы открыть стартап в УкраинеАмериканский бизнесмен продал свою многомиллиардную компанию в США, чтобы открыть стартап в Украине
Обленерго росіян заправилось у «приватівців» та «єремеєвців» на 78 мільйонів
Уряд Гройсмана затвердив мільярдну відмову від «європейських» цементобетонних доріг
Неизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в КиевеНеизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником
Розпильникам не вдалось оскаржити тендер на півмільярда по порту Іллічівська, бо АМКУ їх забанив
АМКУ оштрафував змовників на 1,5 мільйона за розпил 5 мільйонів спортцентру інвалідів
Суд зумів відбити харківського дорожника від штрафу за змову, доведену АМКУ за низкою пунктів
Суд «зніс» рішення АМКУ за «безпідставну» ініціативу у виявленні тендерних порушень на Чернігівщині
«Укренерго» без тендеру купило у Григоришина трансфоматори на третину мільярда, бо в Євросоюзі не можуть зробити швидко
АМКУ не дозволив другу і зятю Путіна злитись с французами і німцями в спільну фірмуАМКУ не дозволив другу і зятю Путіна злитись с французами і німцями в спільну фірму
АМКУ начал расследование из-за роста цен на бензинАМКУ начал расследование из-за роста цен на бензин
Залізниця замовила улюбленій «прокладці» ізолятори за 1,5 мільйона, викинувши конкурента попри рішення АМКУ
АМКУ вперше не дав кублу Грановського зарубати дизельні тендери залізниці з «валютною формулою» на 1,7 мільярда
Последние новости
Подгружаем последние новости