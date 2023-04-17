Україна отримає від Нідерландів 100 мільйонів євро на підтримку сільського господарства

Гроші також допоможуть нашій державі підготуватися до зими.

Міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів Ліше Шрайнемахер на весняних зборах Світового банку у Вашингтоні заявила, що через механізм відомства її країна виділяє Україні 100 мільйонів євро на підготовку до зими, а також підтримку сільського господарства. Про це повідомляє ANP, інформує ZN.ua.

Україна отримає від Нідерландів 100 мільйонів євро на підтримку сільського господарства
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Як зазначила Шрайнемахер, допомога у 100 мільйонів євро – це перше конкретне виконання 2,5 мільярдів євро, які Нідерланди пообіцяли Україні на початку цього року на підтримку відновлення й переважна частина якої буде витрачена на військову підтримку.

"40 мільйонів євро будуть використані спеціально для сільськогосподарських компаній, щоб вони все ще могли купувати зерно в цьому сезоні або замінити сільськогосподарське обладнання, яке було знищене", – розповіла вона.

Вона зауважила, що це допоможе не лише українському аграрному сектору, а й глобальній продовольчій безпеці, оскільки Україна експортує багато зерна.

Решта коштів зі 100 мільйонів євро призначена для закупівлі генераторів, а також для інших цілей – наприклад ремонту доріг. Шрайнемахер не змогла сказати, на що саме піде більше коштів, та зазначила, що пріоритетом для Нідерландів є цивільне розмінування.

Раніше лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявляв, що польський уряд вирішив тимчасово заборонити ввезення зернових та десятків інших продуктів харчування з України.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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