ООН попросила у доноров более $1 мдрд на борьбу с голодом

В Организации надеются обеспечить продовольствием более 30 млн человек в 26 странах.

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Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО) запросила у доноров в 2018 году $1,06 млрд для помощи голодающим людям в мире на фоне конфликтов, а также погодных катаклизмов, связанных с изменением климата.

Об этом сообщает Центр новостей ООН .

"В Организации надеются, что этой суммы хватит на то, чтобы обеспечить продовольствием более 30 млн человек в 26 странах. Среди них - Украина, Афганистан, Бангладеш, Гаити, Южный Судан и Йемен", - говорится в публикации.

При этом приводятся слова представителя ФАО Доминика Буржона, который пояснил эту необходимость тем, что сейчас "одновременно наблюдаются и конфликты, и природные катастрофы - такие, как засуха, и они еще больше усугубляют ситуацию".

В первую очередь, помощь будут оказывать тем, кто живет в сельской местности и чья жизнь напрямую зависит от сельского хозяйства. Сотрудники ФАО, в частности, будут предоставлять фермерам семена и сельскохозяйственные инструменты, а также проводить курсы по повышению производства и управлению земельными и водными ресурсами.

Тем людям, которые срочно нуждаются в продовольствии, будут выдавать наличные деньги. "Хотя в 2017 году нам удалось спасти миллионы жизней, оказав им чрезвычайную гуманитарную помощь, миллионы по-прежнему находятся на грани голодной смерти", - отметил Буржон.

По данным последнего доклада ООН , число голодающих в течение многих лет сокращалось, однако в последнее время этот показатель вновь начал расти. Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек, сообщили в ООН .

Напомним, что в мае прошлого годаООН назвала голод основной причиной миграции в мире.