Зафрахтовано третій корабель з українським зерном для боротьби з голодом в Африці

Тема голоду на африканському континенту не сходить зі сторінок світових медіа вже не одне десятиліття, дехто з медійників, що її висвітлювали, завершували самогубством. Нинішню ж ситуацію з реалізацією проєкту «Зернова ініціатива» в Єфіопії, деталізує Мінінфраструктури, інформує ZN.ua.

Зафрахтовано третій корабель з українським зерном для боротьби з голодом в Африці
© United Nations Photo/Flickr

З українського порту "Чорноморськ" вийшов балкер IKARIA ANGEL з 30 тис. тонн пшениці на борту. Судно зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН і прямує до Ефіопії, яка перебуває на межі продовольчої катастрофи, передає пресслужба Мінінфраструктури.


Оксана Коваль, ZN.ua





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