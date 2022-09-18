Зафрахтовано третій корабель з українським зерном для боротьби з голодом в Африці

Тема голоду на африканському континенту не сходить зі сторінок світових медіа вже не одне десятиліття, дехто з медійників, що її висвітлювали, завершували самогубством. Нинішню ж ситуацію з реалізацією проєкту «Зернова ініціатива» в Єфіопії, деталізує Мінінфраструктури, інформує ZN.ua .