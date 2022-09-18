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2022-09-18
Зафрахтовано третій корабель з українським зерном для боротьби з голодом в Африці
Тема голоду на африканському континенту не сходить зі сторінок світових медіа вже не одне десятиліття, дехто з медійників, що її висвітлювали, завершували самогубством. Нинішню ж ситуацію з реалізацією проєкту «Зернова ініціатива» в Єфіопії, деталізує Мінінфраструктури, інформує
© United Nations Photo/Flickr
З українського порту "Чорноморськ" вийшов балкер IKARIA ANGEL з 30 тис. тонн пшениці на борту. Судно зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН і прямує до Ефіопії, яка перебуває на межі продовольчої катастрофи,
Оксана Коваль, ZN.ua