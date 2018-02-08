ДУС Порошенка попри обіцянки економити і розпродати майно збільшив бюджет утримання в 2,5 рази

За чотири роки після втечі екс-президента Віктора Януковича Державне управління справами не продало жодного об’єкту попри заяви його керівництва позбутися непрофільних підприємств.

Про це йдеться в розслідування Валерії Іванової для програми «Гра слів» (спільний проект Bihus.Info та 24 каналу).

Ще у 2014 році в.о. президента Олександр Турчинов підписав указ, яким ДУС доручалося провести інвентаризацію і позбутися майна, що не використовується для забезпечення діяльності глави держави. Того ж року після перемоги на президентських виборах Петра Порошенко головою ДУС було призначено Сергія Березенка, який також заявив про плани наступного року за 200-250 млн продати санаторії управління на території Росії. А ще приватизувати держпідприємства, які не потрібні Адміністрації президента. Тоді був навіть сформований попередній список об’єктів, які підлягають відчуженню, але далі справа не пішла.

За даними Фонду державного майна, в 2015-2017 роках жодного об’єкта ДУС не було продано. І навіть не сформовано список для приватизації.

Також екс-голова ДУС Сергій Березенко, який зараз є нардепом від БПП, обіцяв почати роздержавлення дач. Він навіть підписав розпорядження дозволити всім громадянам користуватися будинкам в комплексах Пуща-Водиця та Конча-Заспа. Але навіть потрапити на території останньої без спецдопуску неможливо, а офіційно вільної для оренди нерухомості сьогодні не має.

Зараз за проживання в держдачах потрібно платити, хоча з держбюджету також іде компенсація підприємствам, що обслуговують комплекси в Пущі-Водиці та Конча-Заспі.

Мешканці Конча-Заспа та Пуща-Водиця

На початку 2015 року президент Петро Порошенко також обіцяв скорочення видатків на адміністрацію президента та ДУС. Того ж року на діяльність управління та апарату президента апарату президента з бюджету було виділено мільярд гривень. Наступного року замість скорочення бюджет ДУС зріс ще на 200 млн грн, а в 2017 році – взагалі на 1,00 млрд грн. На поточний рік видатки на обслуговування президента зросли ще на понад 300 млн грн.