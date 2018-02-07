Украинец на тракторе пытался перевезти в РоSSию более 3 тонн мяса
Нарушителя задержали пограничники Луганского отряда.
Пограничники Луганского отряда ночью задержали нарушителя государственной границы, который направлялся в РоSSию вне установленных пунктов пропуска на тракторе.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Пограничники получили информацию о возможном нарушении госраницы от участкового инспектора. Затем на расстоянии 300 м от границы, в районе населенного пункта Журавское, они обнаружили и остановили трактор МТЗ с прицепом.
"Водитель, гражданин Украины 1976 года рождения, в прицепе трактора пытался переместить через украинско-роSSийскую границу мясо говядины для дальнейшегосбыта. Общий вес мясной продукции составила свыше 3 тонн на сумму более 150 тыс. гривен", - отмечается в сообщении.
В отношении нарушителя составлен админпротокол по признакам ч.2 ст.204-1 КУоАП. Изъятый товар будет передан в установленном порядке сотрудникам Фискальной службы.
Напомним, ранее трое украинцев и пятеро россиян пытались пронести в РоSSию тонну меда.
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