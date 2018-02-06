У грудні судді Одещини грілися рекордно дорогим антрацитом по 7 480 гривень та коштовними дровами
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області 18 грудня за результатами тендеру замовило ПрАТ «Виробниче об’єднання «Облпаливо» вугілля на 513 тис грн. Про це повідомляється у системі
До кінця грудня у шість районних судів Одещини мали поставити 66 т вугілля марки АМ (13-25) по 7 480 грн. за тонну та 15 куб. м дров хвойних порід по 1 275 грн. за кубометр.
У січні відділ освіти Іванівської РДА Одеської області замовив його «Облпаливу» з розвезенням у дві школи на 19% дешевше – по
Нагадаємо, ПАТ «Центренерго» 30 січня закупила на біржових торгах у ТОВ «Шахтарськтранс» з оточення Віталія Кропачова вугілля по
Тоді як ціна антрациту АМ від «Облпалива» для судів Одещини дорівнює $271. Формула «Роттердам+» передбачає, що енергетики закладатимуть в тариф на електроенергію окрім вартості самого вугілля ще його вартість транспортування ($12) та перевалки ($7) в українському порту. Таким чином, щоб одеські судді отримали ціну вугілля $256, треба до його нинішньої ціни в голландському порту $83 додати ще $181. Це відповідає одноразовій перевалці в порту і 15-разовому перевезенню з Роттердама в Одеський порт.
Що ж до дров, у грудні 2017 року Головне управління Національної поліції в Одеській області купило дрова у місцевого ДП «Савранське лісове господарство»: м’яколистяних і хвойних порід із доставкою у Саврань – по
Нині «Облпаливо» подав договір про постачання вугілля із дружківським ТОВ «Вуглепостач Транс» донеччанина Олександра Бочарова і карантинний сертифікат на дрова від ТОВ «Промлісторг» з Київщини.
Ціна угоди на 0,4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 515 тис грн.
Єдиним конкурентом було ТОВ «ОС-нова 2007», зареєстроване в селищі Кавуни Миколаївської області на Людмилу Суховій з Одеси. Раніше засновником був одесит Кирило Глущенков. Фірма є регулярним суперником «Облпалива» на вугільних тендерах Одещини. Причому цього разу обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.
Офіційно «Облпаливом» володіє кіпрський офшор «Ісмл інвестмент кепітал менеджмент лімітед», який номінально належить вірґінцю Рікардо Васкезу. Наглядову раду очолює вищезгаданий Андрій Богданов, а правління – Олександр Лук’янов.
На початку 2016 року було порушене кримінальне провадження №12016160490000329 про завищення «Облпаливом» цін на вугілля для бюджетних установ Одещини. Суд дозволив
В.о. начальника Теруправління ДСА в Одеській області
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06.02.2018 07:22