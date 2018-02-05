Курс биткоина упал ниже $7500
Криптовалюта продолжает валиться.
Курс биткойна в понедельник упал почти на 10% и торгуется на уровне $7400, согласно данным сайта CoinDesk. Это минимальное значение с 18 ноября.
Падение криптовалюты пояснили новостью о том, что китайские регуляторы планируют заблокировать сайты, связанные с торговлей криптовалютами.
Ранее Центробанк Китая запретил работу бирж криптовалют и первичные размещения токенов (initial coin offering, ICO), однако частные лица по-прежнему могут осуществлять операции с цифровыми валютами.
В середине декабря стоимость биткоина достигала максимальной в истории отметки в 20 тысяч долларов.
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05.02.2018 16:53