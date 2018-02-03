Исполнительный директор Sony уходит с поста

Кадзуо Хираи — гендиректор Sony — уходит в отставку. Он передает свои обязаности Кеничиро Йошида.

Как сообщают зарубежные СМИ , Йошида, главный финансовый директор Sony, должен взять под свой контроль фирму уже с первого апреля 2018 года.

Известно, что Хираи останется в Sony в качестве председателя.

Йошида и Хираи сыграли важную роль в решении фирмы Sony сосредоточиться на датчиках изображения смартфонов.

Благодаря их усилиям японский электронный гигант продал свой компьютерный бизнес и запустил успешную консоль видеоигр PlayStation 4. На сегодняшний день было продано более 60 миллионов единиц.

Sony заявила, что ее прибыль за три месяца увеличилась в четыре раза.

«По мере приближения компании к решающему моменту, когда мы приступим к новому среднему плану, я считаю, что это идеальное время, чтобы передать эстафету лидерства новому руководителю…», — отметил Хираи.

Йошида также заявил, что хотел бы создать основу управления вместе с Хираи, чтобы «повысить конкурентоспособность Sony как глобальной компании».