В Минфине США признали, что использовали Forbes для "кремлевского доклада"

США-РоSSия

Министерство финансов США использовало рейтинг 200 самых богатых роSSийских бизнесменов по версии журнала Forbes для незасекреченной части «кремлевского доклада».

Это подтвердил представитель ведомства сайту BuzzFeed News.

«Имена и активы олигархов в незасекреченной части доклада были отобраны на основе объективных критериев из общедоступных источников», — рассказал представитель Минфина США на условиях анонимности.

Другим источником для ведомства при составлении перечня россиян стала англоязычная версия сайта kremlin.ru, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что американские чиновники добавляли в список россиян, чьи активы составляют один миллиард долларов и больше. По их словам, они использовали такой критерий отбора из-за отсутствия четкого объяснения слова «олигарх».

В то же время в Минфине отказались комментировать секретную часть списка, потому что в ней есть информация о «других лицах, которых мы считаем важными, но для описания их ролей и обязанностей некоторых из них были необходимы засекреченные данные».


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