В Минфине США признали, что использовали Forbes для "кремлевского доклада"

Министерство финансов США использовало рейтинг 200 самых богатых роSSийских бизнесменов по версии журнала Forbes для незасекреченной части «кремлевского доклада».

Это подтвердил представитель ведомства сайту BuzzFeed News.

«Имена и активы олигархов в незасекреченной части доклада были отобраны на основе объективных критериев из общедоступных источников», — рассказал представитель Минфина США на условиях анонимности.

Другим источником для ведомства при составлении перечня россиян стала англоязычная версия сайта kremlin.ru, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что американские чиновники добавляли в список россиян, чьи активы составляют один миллиард долларов и больше. По их словам, они использовали такой критерий отбора из-за отсутствия четкого объяснения слова «олигарх».

В то же время в Минфине отказались комментировать секретную часть списка, потому что в ней есть информация о «других лицах, которых мы считаем важными, но для описания их ролей и обязанностей некоторых из них были необходимы засекреченные данные».