На Тайване взорвался нефтеперерабатывающий завод

Пожар удалось ликвидировать, жертв нет.

На Тайване взорвался нефтеперерабатывающий завод

Сегодня около 7:00 утра в городе Таоюань на острове Тайвань взорвался нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает газета China Daily.

Предварительное расследование показало, что взрыв произошел в результате разрыва трубы нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит нефтехимической компании Тайваня.

Пожар удалось ликвидировать, жертв нет.

В ликвидации взрыва было задействовано 40 пожарных машин.

Расследование инцидента продолжается.


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