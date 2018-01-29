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На Тайване взорвался нефтеперерабатывающий завод Пожар удалось ликвидировать, жертв нет. Сегодня около 7:00 утра в городе Таоюань на острове Тайвань взорвался нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает газета China Daily. Предварительное расследование показало, что взрыв произошел в результате разрыва трубы нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит нефтехимической компании Тайваня. Пожар удалось ликвидировать, жертв нет. В ликвидации взрыва было задействовано 40 пожарных машин. Расследование инцидента продолжается.

LB.ua

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