На Тайване взорвался нефтеперерабатывающий завод
Пожар удалось ликвидировать, жертв нет.
Сегодня около 7:00 утра в городе Таоюань на острове Тайвань взорвался нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает газета China Daily.
Предварительное расследование показало, что взрыв произошел в результате разрыва трубы нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит нефтехимической компании Тайваня.
Пожар удалось ликвидировать, жертв нет.
В ликвидации взрыва было задействовано 40 пожарных машин.
Расследование инцидента продолжается.
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