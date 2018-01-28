Украинцы дополнительно заплатят за ЖКХ при отсутствии коллективного договора

Новый закон о жилищно-коммунальных услугах повысит их стоимость для жителей многоэтажек, которые не заключат коллективный договор с поставщиком тепла или воды. Эта и другие нормы документа начнут действовать уже в этом году.

Кроме дополнительной абонплаты, закон содержит другие новации, в частности возврат пени и механизм принудительного отключения неплательщиков от услуг, пишет ТСН .

Простые киевляне имеют кучу претензий к коммунальщикам. В столичном доме на Борщаговке протекает крыша – люди вместо люстры крепят к потолку ведро и остерегаются, чтобы их не поразило током. «У нас из подвала все время валит пар, в жэк звоним – они ничего не делают», — сетуют жители. В прошлом году коммунальщики установили в подъезде новый лифт, однако из-за избыточной влажности его отключили. «У нас самый лучший подъезд по оплате, никогда не было долгов. За что мы платим?», — возмущены жители. Они платят по 3 тыс. грн квартплаты за парниковый эффект в собственном доме, и будут платить еще больше, если не смогут объединиться.

По новому закону жители должны выбрать модель сотрудничества с поставщиком услуг. Коллективные договоры объединенных совладельцев четко прописывают обязанности сторон и контроль за исполнением. В случае если сделка индивидуальна, воду или тепло доставят к дому, а состояние сетей внутри многоэтажки поставщика не волнует. Юристы уже заявили, что новый закон – не справедлив.

По новому закону, жители должны избрать модель сотрудничества с поставщиком услуг. Коллективные договоры объединенных совладельцев четко прописывают обязанности сторон и контроль за выполнением. В случае, если сделка индивидуальна, воду или тепло доставят до дома, но состояние сетей внутри многоэтажки поставщика не будет волновать. «Теперь украинцы должны самостоятельно решать вопросы своего дома. Ремонты капитальные или текущие будут происходить за счет средств людей, которые живут в доме», — пояснил юрист Лаврентий Царук.

Дополнительную абонплату он считает несправедливым нововведением, потому что если один будет платить по счетчику, а его сосед будет воровать, то поставщик разницу разделит на всех жителей и добавит еще и свои расходы на содержание, в частности, колл-центра. Что и назвали дополнительной абонплатой. «Мы не настаиваем на принятии абонплаты, для нас важно, чтобы человек понимал, за что платит», — прокомментировал ситуацию министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.