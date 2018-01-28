Украинцы дополнительно заплатят за ЖКХ при отсутствии коллективного договора

тарифы услуги ЖКХ

Новый закон о жилищно-коммунальных услугах повысит их стоимость для жителей многоэтажек, которые не заключат коллективный договор с поставщиком тепла или воды. Эта и другие нормы документа начнут действовать уже в этом году.

Кроме дополнительной абонплаты, закон содержит другие новации, в частности возврат пени и механизм принудительного отключения неплательщиков от услуг, пишет ТСН.

Простые киевляне имеют кучу претензий к коммунальщикам. В столичном доме на Борщаговке протекает крыша – люди вместо люстры крепят к потолку ведро и остерегаются, чтобы их не поразило током. «У нас из подвала все время валит пар, в жэк звоним – они ничего не делают», — сетуют жители. В прошлом году коммунальщики установили в подъезде новый лифт, однако из-за избыточной влажности его отключили. «У нас самый лучший подъезд по оплате, никогда не было долгов. За что мы платим?», — возмущены жители. Они платят по 3 тыс. грн квартплаты за парниковый эффект в собственном доме, и будут платить еще больше, если не смогут объединиться.

По новому закону жители должны выбрать модель сотрудничества с поставщиком услуг. Коллективные договоры объединенных совладельцев четко прописывают обязанности сторон и контроль за исполнением. В случае если сделка индивидуальна, воду или тепло доставят к дому, а состояние сетей внутри многоэтажки поставщика не волнует. Юристы уже заявили, что новый закон – не справедлив.

По новому закону, жители должны избрать модель сотрудничества с поставщиком услуг. Коллективные договоры объединенных совладельцев четко прописывают обязанности сторон и контроль за выполнением. В случае, если сделка индивидуальна, воду или тепло доставят до дома, но состояние сетей внутри многоэтажки поставщика не будет волновать. «Теперь украинцы должны самостоятельно решать вопросы своего дома. Ремонты капитальные или текущие будут происходить за счет средств людей, которые живут в доме», — пояснил юрист Лаврентий Царук.

Дополнительную абонплату он считает несправедливым нововведением, потому что если один будет платить по счетчику, а его сосед будет воровать, то поставщик разницу разделит на всех жителей и добавит еще и свои расходы на содержание, в частности, колл-центра. Что и назвали дополнительной абонплатой. «Мы не настаиваем на принятии абонплаты, для нас важно, чтобы человек понимал, за что платит», — прокомментировал ситуацию министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Дом на Борщаговке сейчас платит за горячую воду в подвале, грибок на потолке и бессонные ночи за коммунальный ад. Зато на противоположной стороне Киева в доме по улице Братиславская местное ОСМД обустроило тепловой пункт со счетчиком и регулятором от погоды. Деньги на модернизацию бойлерной и утепление дома домоправитель Елена взяла из государственных программ по энергоэффективности, и теперь гордится тем, что в доме чисто, тепло и экономно. «На всех этажах плитка положена, и вот такой ремонт», — показывает она. И рассказывает о планах на будущее – обустройство тренажерного зала для жильцов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Центрэнерго" заблокировало поставки угля Львовско-Волынского бассейна"Центрэнерго" заблокировало поставки угля Львовско-Волынского бассейна
Рейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцевРейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцев
Гривна стала самой недооцененной к доллару валютой по "индексу Биг Мака"Гривна стала самой недооцененной к доллару валютой по "индексу Биг Мака"
7 украинских продуктов попали в номинацию ежегодной премии Product Hunt
Николаевские "закладчики" открыли криптоферму на деньги от наркотиковНиколаевские "закладчики" открыли криптоферму на деньги от наркотиков
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы постараются не заполнять ежегодные декларации - экспертУкраинцы постараются не заполнять ежегодные декларации - эксперт
Будут ли получать пенсию безработные украинцыБудут ли получать пенсию безработные украинцы
Зміївські виробники електроенергії заплатять фірмі 19 мільйонів за електроенергію
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
У Труханова заплатять 107 мільйонів за ремонт скандального офісу на Верстатобудівній
Украинцы могут не платить «рекомендуемый» платеж от «газсбытов» - НафтогазУкраинцы могут не платить «рекомендуемый» платеж от «газсбытов» - Нафтогаз
Украинцы в коробках из-под конфет пытались вывезти в Польшу 500 тыс. валютыУкраинцы в коробках из-под конфет пытались вывезти в Польшу 500 тыс. валюты
Украинцы получат январские пенсии в декабреУкраинцы получат январские пенсии в декабре
Украинцы увеличили свои вклады в банках - НБУУкраинцы увеличили свои вклады в банках - НБУ
Повышение минималки: Сколько украинцы получат на рукиПовышение минималки: Сколько украинцы получат на руки
Последние новости
Подгружаем последние новости