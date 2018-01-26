Компания тестя Насирова заработает 1 млрд грн на реконструкции аэропорта Борисполь

Компания «Альтис-Констракшн» заработает 1,048 млрд грн на реконструкции перрона терминала D.

Работы будут проводиться в две очереди и должны завершиться до 30 июня 2020 года, передает ЦТС.

Тендер на проведение реконструкции перрона был объявлен еще в сентябре 2017 года. Желание участвовать в торгах изъявили пять компаний: ООО «Альтис-Констракшн», ООО «Фортис Юкрейн», ОАО «Строительно-монтажный трест № 8», ООО «Путевое строительство «АЛЬТКОМ» и ONUR (Турция). Предложения трех претендентов были отклонены. В результате, в аукционе участвовало всего две компании — «Альтис-Констракшн» и «Путевое строительство «АЛЬТКОМ».

Наименьшую цену предложила фирма «Альтис-Констракшн», благодаря чему и победила. Аэропорт Борисполь сэкономил на этом тендере 15,3 млн грн.

Отметим, что «Альтис-Констракшн» в июне 2017 года выиграла тендер и заключила договор с аэропортом Борисполь на проведение проектных работ по реконструкции перрона терминала D стоимостью около 3,5 млн грн.

Компания «Альтис-Констракшн» уже имеет опыт в строительстве и реконструкции аэропортовой инфраструктуры. В 2014 году подрядчик производил обустройство зоны внутренних рейсов в терминале D аэропорта Борисполь. Также компания участвовала в реконструкции аэропортов Херсон, Запорожье, Винница.

Конечным бенефециаром ООО «Альтис-Констракшн» является бизнесмен Александр Глимбовский. Его дочь, Екатерина Глимбовская, замужем за Романом Насировым, экс-главой Государственной фискальной службы.