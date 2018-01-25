НБУ повысил учетную ставку до 16% из-за высокой инфляции
Темпы роста цен в этом году останутся высокими.
Национальный банк повысил учетную ставку с 14,5% до 16% в связи с высокой инфляцией, темпы которой значительно превысили прогноз регулятора.
"В 2017 году потребительская инфляция выросла до 13,7% и, таким образом, превысила цель Национального банка 8%±2 п.п., установленную Основными принципами денежно-кредитной политики на 2017 рек и среднесрочную перспективу. Более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года", - говорится в заявлении НБУ.
Регулятор прогнозирует, что в ближайшие годы инфляция будет замедляться, но в 2018-м останется высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая.
НБУ объяснил, что прошлогоднее подорожание сырых продуктов (в первую очередь мяса и молока) в этом году отобразится на ценах на продукты с высокой степенью обработки. Также факторами, способствующими инфляции, будет активный рост потребительского спроса на фоне повышения соцстандартов; задержка с получением пятого транша МВФ; высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса на фоне девальвации; быстрый рост мировых цен на нефть.
В 2019 году инфляция должна вернуться в целевой диапазон и к концу года составит 5,8%. В 2020 году инфляция замедлится до 5,0%, что будет отвечать центральному значению диапазона 5,0%±1 п.п.
Напомним, что в разгар кризиса в начале 2015 года учетная ставка в Украине достигла максимального значения 30%. С сентября 2015 года Национальный банк последовательно ее снижал. Летом 2017 года этот процесс остановился, а в конце октября регулятор впервые за долгое время повысил ставку.
Учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.
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