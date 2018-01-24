Итальянская Eni заговорила об остановке проекта с "Роснефтью" из-за американских санкций (обновлено)

Речь идет о крупном участке на шельфе Черного моря.

Фото: eni.com

Eni приостановила совместное с "Роснефтью" бурение в Черном море из-за угрозы новых санкций США и ждет разъяснений от американской стороны, рассказала председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегалия на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы совместно с "Роснефтью" начали бурение в Черном море. Вы знаете, новые санкции ожидаются со стороны США . Конечно, перед тем, как начать проект, мы его тщательно изучали и, конечно, мы просили авторизацию США . Мы получили авторизацию США , начали бурение, но сейчас нам пришлось остановится", - приводит слова Марчегалии РБК со ссылкой на "РИА Новости".

Марчегалия отметила, что несмотря на проблемы с проектом, которые порождает эта ситуация, компания должна быть уверена, что четко следует предписаниям США и ЕС .

Обновление. Пресс-служба итальянской Eni пояснила слова Марчегальи.

"Я имела в виду, что мы постоянно следим за тем, чтобы наши действия не нарушали существующие санкции", - говорится в письменном заявлении Марчегальи, которое распространила пресс-служба компании, передает Bloomberg. Бурение скважины в Черном море продолжается, указано в заявлении.

О том, что бурение не останавливалось, РБК рассказал и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. "Эта скважина попадала под условия уже действующих санкций США , запрещающих бурить на глубинах на шельфе более 150 м. Однако компания Eni получила все необходимые разрешения на эти работы у итальянского правительства и европейских органов, поскольку все лицензии на это месторождение и соглашения на работы на нем были подписаны сторонами задолго до введения американских санкций", - сказал Леонтьев. По его словам, европейские регуляторы имели все юридические основания выдать такие разрешения.

О том, что "Роснефть" и Eni начали бурение скважины на Западно-Черноморском участке в Черном море, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин рассказывал в декабре 2017 года. Ресурсная база на участке шельфа Черного моря может составить до 600 млн т нефти и 100 млрд куб. м газа, говорил он. Для бурения партнеры привлекли полупогружную поисково-разведочную платформу Scarabeo 9, которая принадлежит итальянской Saipem.