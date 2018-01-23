Порошенко подписал закон о мониторинге госзакупок

Президент также подчеркнул, что платформа ProZorro уже оздоровила сектор госзакупок.

Порошенко подписал закон о мониторинге госзакупок
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и другие законы по осуществлению мониторинга закупок.

Об этом сообщается на сайте президента.

Данный закон позволит органам государственного финансового контроля мониторить закупки для предупреждения нарушений в этой сфере и соблюдения закона заказчиками на всех стадиях закупки. Ожидается, что документ будет способствовать предупреждению потерь денег путем усиления контроля за публичными закупками, а также создаст условия для преодоления коррупции в этой сфере.

Порошенко подчеркнул, что платформа ProZorro уже оздоровила сектор госзакупок, сэкономив десятки миллиардов бюджетных средств.

По его словам, изменения в закон о государственных закупках внедряют автоматический риск-менеджмент в закупках.

"В онлайне будет работать система риск-индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником что-то не так. Это нововведение адресовано в первую очередь тем, кто научился или учится обманывать ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях вычислить тех, кто хочет обойти систему", - отметил Порошенко.

Напомним, в 2016 году Минэкономики запустило сайт мониторинга публичных закупок DoZorro.


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