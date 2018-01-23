?"Центрэнерго" заблокировало поставки угля Львовско-Волынского бассейна

Компания отказалась от схемы встречных поставок.

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Государственная компания "Центрэнерго" отказалась от схемы встречных поставок, обеспечивающей сбыт продукции западноукраинских угледобывающих предприятий ГП "Львовуголь" и ГП "Волыньуголь".

По мнению председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, это разрушает вертикальную интеграцию государственных шахт и государственных станций, что угрожает работе западноукраинских шахт.

"Всегда была такая схема - чтобы сэкономить на транспортировке, государственные западноукраинские шахты свой уголь везли на ДТЭК Западэнерго, а в уголь ДТЭК из Павлограда и Доброполье - на Центрэнерго. Знаю, что в течение прошлого года Центрэнерго требовало от ДТЭК увеличить объемы добычи для себя до 250 тыс. тонн в месяц, это 3 млн тонн угля в год. И вот теперь отказались от этого угля, в которое дополнительно закладывались лавы", - написал он в фейсбуке.

Волынец подчеркивает, что ситуация требует срочного вмешательства руководства области и государства, иначе протестов шахтеров не избежать.

"Если Центрэнерго отказывается от продукции Павлоградуголь и Добропольеуголь, то ДТЭК его повезет на свое Западэнерго. Соответственно, шахтерам Львовско-Волынского бассейна будет некуда сбывать свою продукцию. Такие же проблемы возникнут и у государственных шахт Селидовуголь и Лисичанскуголь", - предостерег он.

Напомним, что ранее представитель "Львовугля" заявил о прекращении отгрузок топлива.