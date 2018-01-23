Евросоюз исключил восемь стран из черного списка офшоров

В списке осталось девять государств.

Евросоюз исключил восемь стран из черного списка офшоров
Фото: Depositphotos/karelnoppe

Европейский совет опубликовал заключение по юрисдикциям, внесенным в черный список Евросоюза, но позднее согласившимся привести свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

Из черного списка офшоров исключены восемь юрисдикций - Барбадос, Гренада, Монголия, Панама, Макао, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея, сообщается на сайте Европейского совета.

ЕС впервые опубликовал черный список офшоров 5 декабря 2017 года. Тогда в него вошли 17 государств - Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Палау, Сент-Лючия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис, Южная Корея, Панама и ОАЭ.

Основные критерии, на основании которых принималось решение о включении страны либо территории в черный список - наличие необоснованных преференций в налоговом законодательстве и отказ раскрывать финансовую и налоговую информацию в отношении резидентов иностранных государств.

Санкции за сотрудничество с компаниями из черного списка пока не определены.


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