Кредиторы Дельта Банка потеряли 24,5 млрд гривен

Стоимость активов банка оказалась намного меньше, чем было на бумаге.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд грн. Оценочная стоимость активов банка составляет 29,2 млрд грн, тогда как обязательства банка - 53,77 млрд грн.

Такие большие потери связаны со злоупотреблениями со стороны акционеров и менеджмента банка, говорится на сайте ФГВФЛ.

В частности, ликвидатор Дельта Банка в ходе своей работы выявил факты, которые могут свидетельствовать о мошенничестве бывших акционеров и топ-менеджеров финучреждения с целью получения рефинансирования. Как оказалось в обеспечение рефинансирования передавался один и тот же кредитный портфель, хотя в каждой из соответствующих сделок утверждалось, что этот залог свободен от обременений. Кроме того, искажались сведения о качественных характеристиках этого залога: скрывались просрочки, указывались неверные сроки погашения. Рефинансирование, выданное под такой залог, фактически является необеспеченным.

Фонд также выявил факты систематической фальсификации в банке документов и отчетности. Общая сумма мошеннических операций, которые были проведены с использованием поддельных документов, составляет $2,6 млрд, или 74,5 млрд грн по состоянию на 18 января 2018 года.

Выяснилось также, что сотрудники Дельта Банка самостоятельно увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, получали кредитные средства с карточек клиентов без их ведома и согласия. В результате были выведены средства на сумму около 4,5 млрд грн.

Ликвидатор обнаружил 182 ничтожных сделки, заключенные Дельта Банком в течение года до введения временной администрации на общую сумму более 22 млрд грн.

Напомним, что Дельта банк - это крупнейший банк-банкрот, который оказался в управлении Фонда гарантирования вкладов. С октября 2015 года он находится в стадии ликвидации.