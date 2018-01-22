Кредиторы Дельта Банка потеряли 24,5 млрд гривен

Стоимость активов банка оказалась намного меньше, чем было на бумаге.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд грн. Оценочная стоимость активов банка составляет 29,2 млрд грн, тогда как обязательства банка - 53,77 млрд грн.

Такие большие потери связаны со злоупотреблениями со стороны акционеров и менеджмента банка, говорится на сайте ФГВФЛ.

В частности, ликвидатор Дельта Банка в ходе своей работы выявил факты, которые могут свидетельствовать о мошенничестве бывших акционеров и топ-менеджеров финучреждения с целью получения рефинансирования. Как оказалось в обеспечение рефинансирования передавался один и тот же кредитный портфель, хотя в каждой из соответствующих сделок утверждалось, что этот залог свободен от обременений. Кроме того, искажались сведения о качественных характеристиках этого залога: скрывались просрочки, указывались неверные сроки погашения. Рефинансирование, выданное под такой залог, фактически является необеспеченным.

Фонд также выявил факты систематической фальсификации в банке документов и отчетности. Общая сумма мошеннических операций, которые были проведены с использованием поддельных документов, составляет $2,6 млрд, или 74,5 млрд грн по состоянию на 18 января 2018 года.

Выяснилось также, что сотрудники Дельта Банка самостоятельно увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, получали кредитные средства с карточек клиентов без их ведома и согласия. В результате были выведены средства на сумму около 4,5 млрд грн.

Ликвидатор обнаружил 182 ничтожных сделки, заключенные Дельта Банком в течение года до введения временной администрации на общую сумму более 22 млрд грн.

Напомним, что Дельта банк - это крупнейший банк-банкрот, который оказался в управлении Фонда гарантирования вкладов. С октября 2015 года он находится в стадии ликвидации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Крым поставили генераторы немецкой МАNВ Крым поставили генераторы немецкой МАN
НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда
Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"
В Украине запустился криптофонд Vanhealthing для биотек- и блокчейн-проектов
Apple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в СШАApple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в США
Блок рекламы


Похожие новости
ICO Telegram получило заявок на $3,8 млрд. Планировали привлечь $850 млн
Приватбанк по решению апелляционного суда вернет семье Суркисов 1,1 миллиарда гривенПриватбанк по решению апелляционного суда вернет семье Суркисов 1,1 миллиарда гривен
Кто в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривенКто в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривен
В Прилуках нашли нелегальный колл-центр росийского банкаВ Прилуках нашли нелегальный колл-центр росийского банка
Как украинцу организовать криптовалютный бизнес в Европе: работа с банками
Нацбанк рефинансирует «Приватбанк» на 2,3 миллиарда гривенНацбанк рефинансирует «Приватбанк» на 2,3 миллиарда гривен
Братья Уинклвоссы потеряли почти миллиард долларов на падении курса биткоина
Апелляционный суд Лондона 22 января начнет рассмотрение спора Украины и РФ на $3 млрдАпелляционный суд Лондона 22 января начнет рассмотрение спора Украины и РФ на $3 млрд
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 28,66 гривен за долларНБУ установил официальный курс гривны на уровне 28,66 гривен за доллар
Украинские банки увеличили долг перед НБУ до 69 миллиардов гривенУкраинские банки увеличили долг перед НБУ до 69 миллиардов гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости