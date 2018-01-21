Появились подробности продажи земли киностудии имени Довженко в Киеве
Национальная киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи части ее земельного участка компании "Трансбуд", основанной роSSийской "Роснефтью".
Об этом сообщается на
В соответствии с информацией, 12 декабря 2017 года решение о выделении участка ООО "Трансбуд" было принято земельной комиссией Киевсовета.
"На комиссии Киевского городского совета присутствовали представители киностудии, которые были категорически против отчуждения земли. Сначала депутаты прислушались к аргументам пользователей земли и не поддержали выделение участка ООО "Трансбуд", но после того как представители киностудии ушли с заседания, депутат Владислав Михайленко с голоса поднял вопрос о переголосовании, и в конце концов решение было принято", - заявляют в киностудии.
22 января проект решения должен рассматриваться на комиссии топливно-энергетического комплекса под председательством Владимира Бондаренко.
Как объясняют в киностудии, в 1997 году было заключено соглашение между государственной киностудией им. А.Довженка и ООО "Бомонд-АЗС". Суть соглашения заключалась в том, что киностудия предоставляет в аренду подвал и цистерны для заправки автомобилей, которые были в ее собственности, а компания покупает топливо, следит за инфраструктурой и обслуживает автозаправку. Прибыль распределяется между партнерами.
В сообщении отмечается, что условия договора между киностудией и ООО "Бомонд-АЗС" не предусматривали переход права собственности имущества.
"А в 2005 году появляется неизвестно судебное решение (в реестре судебных решений - отсутствует), о том, что государственный подвал уже не государственный, а частный", - отметили в киностудии.
В дальнейшем подвал продавался еще несколько раз. 2008 собственником помещения стала компания "Трансбуд".
"Далее становится интереснее. Компания "Транбуд" подает документы в Киевгорсовет на выделение земельного участка, который находится в пределах площади, которую киностудия им. Довженко получила еще в 1952 году. ООО "Трансбуд" хочет получить землю на основании того, что у них есть застройка на этом участке", - отметили в киностудии.
Там заявляют, что в пользовании государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" находится земельный участок по адресу: проспект Победы 44, площадь - 15,9984 га.
В киностудии отмечают, что согласно информации, полученной через сервис YouControl, ООО "Трансбуд" является кипрской компанией, основанной "Роснефтью" - одним из крупнейших налогоплательщиков в РоSSии.
Как известно, в августе 2017 года "Зеркало недели" сообщило, что в перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в течение 2017-2020 годы, вошел ряд украинских государственных цирков и киностудий, в частности - Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко.
В Минкульте заявили, что не планируют в ближайшее время вносить предложения по приватизации государственных цирковых и кинопредприятий, а киностудию Довженко нельзя приватизировать вообще, поскольку она имеет статус национальной.
В министерстве экономического развития и торговли "Украинской правде"
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