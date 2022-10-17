Довженко-Центр заявив, що Фонд держмайна готує приватизацію двох корпусів

У Центрі стверджують, що не знали про старт цієї процедури, інформує ZN.ua.

Довженко-Центр заявив, що Фонд держмайна готує приватизацію двох корпусів
Фонд держмайна готує приватизацію корпусів Довжено-Центру
© Громадське

Національний кіноархів Довженко-Центр заявив про те, що Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси установи. Згоду на це ще 6 вересня дало Держкіно, про що сам Центр не був поінформований, йдеться в заяві, опублікованій на Facebook установи.

У Центрі зазначили, що дізналися про приватизацію з листа Фонду держмайна. Інформації від Держкіно не надходило, як і пропозицій про те, як Центр надалі утримуватиме себе та свою колекцію.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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