Довженко-Центр заявив, що Фонд держмайна готує приватизацію двох корпусів

Національний кіноархів Довженко-Центр заявив про те, що Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси установи. Згоду на це ще 6 вересня дало Держкіно, про що сам Центр не був поінформований, йдеться в заяві, опублікованій на Facebook установи.

У Центрі зазначили, що дізналися про приватизацію з листа Фонду держмайна. Інформації від Держкіно не надходило, як і пропозицій про те, як Центр надалі утримуватиме себе та свою колекцію.