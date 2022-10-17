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2022-10-17
Довженко-Центр заявив, що Фонд держмайна готує приватизацію двох корпусів
У Центрі стверджують, що не знали про старт цієї процедури, інформує
Фонд держмайна готує приватизацію корпусів Довжено-Центру© Громадське
Національний кіноархів Довженко-Центр заявив про те, що Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси установи. Згоду на це ще 6 вересня дало Держкіно, про що сам Центр не був поінформований, йдеться в заяві, опублікованій на Facebook установи.
У Центрі зазначили, що дізналися про приватизацію з листа Фонду держмайна. Інформації від Держкіно не надходило, як і пропозицій про те, як Центр надалі утримуватиме себе та свою колекцію.
Фаїна Вауліна, ZN.ua