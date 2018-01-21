НБУ планирует изменить методологию расчета официального курса гривны

Будут учитываться только реальные сделки без экстремальных параметров.

?НБУ планирует изменить методологию расчета официального курса гривны
Фото: Макс Требухов

Национальный банк планирует изменить методологию расчета официального курса гривны.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Сейчас официальный курс равен средневзвешенному курсу на межбанковском валютном рынке, но НБУ считает необходимым перейти к расчету на основе информации торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.

Как пояснил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко таким образом уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в системе "ВалКли". Это программный комплекс Национального банка, в котором банки осуществляют подтверждение всех своих сделок по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке.

Напомним, что официальный курс гривны на 22 января составляет 28,85 грн/долл.


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