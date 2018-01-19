Украина может вывести Эстонию и Латвию из-под антиофшорного контроля

"У нас был уже разговор с послами Эстонии и Латвии".

Украина может вывести Эстонию и Латвию из-под антиофшорного контроля
Александр Данилюк(присаживается)
Фото: Макс Требухов

Украина может исключить Эстонию и Латвию из списка государств, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на заседании Верховной Рады, пишет "Интерфакс-Украина".

"Да, такое решение [о включении этих государств в список] было принято, и у нас был уже разговор с послами Эстонии и Латвии. Это связано с тем, что в двух этих странах – в Эстонии уже несколько лет, а в Латвии с 1 января этого года внедрен механизм налогообложения прибыли на выведенный капитал. Имеется в виду, что прибыль не облагается налогом, пока она не распределяется в виде дивидендов, например. Однако у нас есть требования законодательства… есть некоторый конфликт с законом. Но это не конфликт с дружественными государствами", - сказал министр, отвечая в парламенте на вопрос народного депутата Александра Кодола ("Народный фронт").

Он отметил, что Минфин работает над разрешением этого вопроса с учетом того, что Украина намерена запустить модель налога на выведенный капитал в 2019 году.

"Мы на контакте как с посольствами, так и с министерствами финансов этих стран", - отметил он.

Напомним, Эстония, Латвия и еще 17 государств и территорий были включены в список антиофшорного контроля с 1 января 2018 года.

Расширение перечня связано с изменениями критериев его формирования. В список были отобраны государства и территории, в которых ставка налога на прибыль предприятий на 5 и более процентных пункта ниже, чем в Украине (то есть ниже 13%); государства, с которыми Украина не заключила международные договоры с положениями об обмене информацией; и государства, компетентные органы которых не обеспечивают своевременный и полный обмен налоговой и финансовой информации на запросы государственной фискальной службы.

При рассмотрении критерия по ставке налога на прибыль предприятий, которая на 5 и более п.п. ниже, чем в Украине, была учтена не только основная ставка, но и льготные ставки для отдельных отраслей, территорий, видов деятельности.

Согласно вступившему в силу с 1 сентября 2013 году закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании", правила ТЦО применяются к контролируемым операциям с резидентами низконалоговых юрисдикций (ставка налога на прибыль в которых ниже украинской ставки на 5 п.п. и более).


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