Рада запретила россиянам покупать госпредприятия в Украине
Верховная Рада запретила юридическим и физическим лицам-резидентам страны-агрессора участвовать в приватизации в Украине.
Такую поправку нескольких фракций принял парламент, передает
Так перед голосованием докладчик закона Андрей Иванчук зачитал поправку к ст.8, согласно которой не могут быть покупателями объектов приватизации "Юридические лица, бенефициары-владельцы 10% и более акций предприятий, которые являются резидентами государства, признанного Кабинетом министров и ВР государством-агресором ".
"Указанное положение не применяется к юридическим лицам, акции которых допущены к торговле иностранными фондовыми биржами согласно перечню Кабмина, кроме юридических лиц, являющихся резидентами государства-агрессора и физические лица-граждане и/или резиденты государства, признанного ВР государством агрессором", - зачитал формулировку Иванчук.
Напомним, 18 января Рада приняла закон о приватизации госпредприятий.
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