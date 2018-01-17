НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали у Львові чотирьох службових осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія» за підозрою у заволодінні понад 300 млн куб м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Посадовці були затримані 16 січня, того ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу. Осіб затримано під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях згаданих фірм.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Однак, як встановили детективи НАБУ, понад 300 млн куб м пільгового газу, Новояворівська та Новороздольська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. За даними слідства, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку в подальшому реалізували ДП «Енергоринок» – її поставили за тарифом, визначеним виходячи із собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

Внаслідок описаних дій, прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

НАБУ підозрює, що за цією схемою ТЕЦ отримали надприбутки, які дорівнювали збиткам, що були завдані НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, на початку розслідування, яке НАБУ почало в кінці 2016 році, слідчі підозрювали «Енергія-Новий Розділ» та «Енергія-Новояворівськ» в привласненні газу на суму 750 млн грн. Але вже в серпні стало відомо, що слідство також розслідувало схему в 2013 році, а сума можливих збитків зросла до 1,43 млрд грн.

Власниками «Енергія – Новий Розділ» є ТОВ «АПП «Львівське» (90,05%) та міське ДКП «Розділтеплокомуненерго» (9,95%). Бенефіціарами виступають народні депутати від БПП Богдан та Ярослав Дубневичі.

НВП «Енергія – Новояворівськ» належить ТОВ «АПП «Львівське» (92,36%), МКП «Новояворівськтеплокомуненерго» (3,15%), Новояворівському КП «Міські електричні мережі» (4,49%). Бенефіціарними власниками також є Богдан та Ярослав Дубневичі.