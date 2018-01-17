Завод Приходька за 42 мільйони відремонтує свої пасажирські вагони вчетверо дорожче, ніж продає нові вантажні

Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Українська залізниця» 5 січня уклала угоду з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» про ремонт вагонів на 42,17 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч завод капітально відремонтує в обсязі КР-1 дев’ять пасажирських вагонів міжрегіональних поїздів локомотивної тяги (МПЛТ) власного виробництва по 4,69 млн грн. Це в чотири рази дорожче, ніж коштують нові вантажні вагони того ж «Крюківського заводу» по 1,20 млн грн. за штуку.

Відремонтують візки, автогальмівну систему, систему пневмопідвішування, автозчепне обладнання, міжвагонний перехід, комплект підйомників вагонних, кузов і раму вагона, фальшборти, внутрішнє облицювання, стіни, перегородки, підлоги, двері, вікна, екстер’єр, фарбування, електричне і санітарно-технічне обладнання, системи водопостачання, водяного пожежогасіння та забезпечення мікроклімату.

Гарантійний строк на вагони складе 450 тис км до наступного деповського ремонту, а на окремі встановлені відремонтовані вузли, агрегати й деталі – півроку.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Нагадаємо, у травні 2016 року «КВБЗ» виграв торги філії «УЗШК» щодо деповського ремонту десяти вагонів МПЛТ у ТОВ «Ваго-Рев». Останнє відносять до сфери впливу Максима Мусєєва, депутата Харківської міськради від партії «Відродження» і голови державної адміністрації Холодногірського (Ленінського) району міста Харкова.

Акціонерами Крюківського заводу є фірми «OW Capital Management GmbH» (Австрія), «AS Skinest Finants» та «Osauhing Delantina» (Естонія), «Transbuilding Service Limited» (Британія). Основним власником вважається його директор Володимир Приходько.


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