В ближайшем будущем цены на нефть будут снижаться – экономист

В ближайшем будущем цены на нефть будут снижаться – экономист

Колебание цен на нефть носит временный характер, стратегически стоимость нефти будет снижаться.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Рост мировых цен на нефть объясняется событиями вокруг Ирана, одного из наибольших нефтедобытчиков среди стран мира. То есть попытка революции  - это экстраординарное политическое событие, за ним может стоять изменение власти. И потому такие события во второй по величине нефтедобывающей стране не могли не повлиять на временное колебание мировых цен на нефть», - заявил экономист.

По мнению А. Новака, это колебание временное, потому что стратегически с одной стороны идет уменьшение общего потребления классических энергоносителей газа и нефтепродуктов в пользу альтернативных источников энергии.

«Во-вторых, все большим будет фактор США на энергетическом рынке, который наращивает собственную добычу сланцевого газа, что, в свою очередь, будет снижать общемировую цену на газ и, соответственно, нефтепродукты. Потому сейчас это колебание временное. Стратегически цены на нефть будут уменьшаться», - отметил он.

Напомним,  цены на нефть на торгах до пятницы достигли более чем трехлетнего максимума, и выросли в течение недели почти на 5%, на фоне снижения запасов нефти в США.

Новость о том, что администрация президента США Дональда Трампа решила расширить санкции против Ирана и данные, показывающие первый недельный рост на нефтяных буровых установках США, не смогли повлиять на настроения на рынке.

Февральские фьючерсы WTI укрепились на 50 центов, или 0,8%, и составили в цене 64,30 долл. за баррель на Нью-йоркской торговой бирже. Прирост составил примерно 4,7% за неделю.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили в цене 61 цент, или 0,9%, - до 69,87 долл. за баррель на бирже ICE, показав недельный рост примерно на 3,3%.

Показатели цен для обеих марок - WTI и Brent - были самыми высокими с начала декабря 2014 года.

"Показатели по нефти продолжают улучшаться с уменьшением запасов и спросом, который выглядит надежным. Добавить сюда некоторые геополитические проблемы, и цены (Brent - ред.) на уровне около 70 дол. оправданы. Фокус на улучшение предложения и спроса будет продолжаться на следующей неделе и позже", - считает аналитик по энергетике Edward Jones Брайан Янберг.

Он ожидает, что сокращение объемов производства Организации стран-экспортеров нефти и производителей из стран, не входящих в ОПЕК, будет "поддерживаться до середины года".




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