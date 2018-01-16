За 11 месяцев Украина увеличила экспорт товаров в РФ на 38,2%

За 11 месяцев Украина увеличила экспорт товаров в РФ на 38,2%

За 11 месяцев прошлого года Украина экспортировала в РФ товаров на $3,58 млрд. Импорт из РоSSии составил $6,33 млрд, увеличившись на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

С января по ноябрь 2017 года экспорт Украины в РФ составил $3,58 млрд, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно данным ведомства импорт из РФ составил $6,33 млрд, увеличившись на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В Госстате также отметили, что предприятия Украины в 2017 году увеличили экспорт продукции не только в РФ, но и в страны Евросоюза.

В частности, в январе-ноябре 2017 года в ЕС из Украины было экспортировано товаров на $15,914 млрд, что на 30,4% больше аналогичного периода 2016 года, а импортировано товаров на $18,831 млрд.

По данным Госстата, Украина экспортировала в Польшу товаров на сумму $2,5 млрд, а импортировала на $3,1 млрд, в Италию - на $2,2 млрд (импорт на $1,4 млрд), в Испанию - на $1,14 млрд (импорт на $529,8 млн), в Германию - на $1,6 млрд (импорт на $4,96 млрд), в Нидерланды - на $1,5 млрд (импорт на $579,6 млн).

Напомним, с 1 по 5 января Украиной были исчерпаны все годовые квоты на поставку пшеницы и кукурузы в Европейский Союз.




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