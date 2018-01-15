Украинцы постараются не заполнять ежегодные декларации - эксперт

Украинцы постараются не заполнять ежегодные декларации - эксперт

В Украине все физические лица, которые должны будут теоретически подпадать под нововведение о подаче ежегодной декларации, будут искать возможность не заполнять документ.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал политолог Павел Рудяков.

«Это нововведение, которое не будет иметь практических последствий. Им удобно отчитываться перед европейскими партнерами, показывать что мы вводим такие вещи и таким образом ставим еще один услон коррупции. Буквально на коррупционные схемы они не повлияют. И никаких увеличений доходной части бюджета они не принесут. Всех физических лиц, которые туда должны будут теоретически подпадать, будут разными путями уходить от данного нововведения», - заявил политолог.

По мнению П. Рудякова, это имитация Минфином конкретных действий.

«У нас же есть е-декларации, которые запустили з большой помпой, которые собрали и обнаружили вопиющие нарушения. Скандал замялся через две недели – месяц. И эти е-декларации валяются неизвестно где. Вот сейчас новая волна подачи этих деклараций и никаких результатов. Все как крали, так и крадут. Это телодвижения, которые должны показать, что Минфин работает. А он работает плохо», - отметил он.

Напомним, Министерство финансов предлагает определить физическими лицами с высокими доходами конечных бенефициаров крупных налогоплательщиков.

Законопроект, который определяет критерии для физлиц с высокими доходами и обязывает их подавать ежегодную декларацию об имущественном состоянии и доходах, обнародован на сайте Минфина.

Среди других критериев законопроект предлагает отнести к указанной группе налогоплательщиков владельцев 10% и больше уставного (составного) капитала или права голоса приобретенных акций (долей) юрилица-нерезидента, которое задекларировало доход за прошлый налоговый период 10 млн евро и больше.

Законопроект, который определяет критерии для физлиц с высокими доходами и обязывает их подавать ежегодную декларацию об имущественном состоянии и доходах, обнародован на сайте Минфина, передает "Интерфакс-Украина".

Также предлагается считать физлицами с высокими доходами тех, чей годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн гривен.

Как указывается в сопроводительных документах к законопроекту, по результатам декларационной кампании за 2016 год 63 физлица задекларировали доходы общей суммой более 7,658 млрд гривен, вследствие чего Государственная фискальная служба (ГФС) доначислила 225,2 млн гривен налога на доходы физлиц и 26,6 млн гривен военного сбора.

Кроме того, законопроект предлагает расширить полномочия ГФС получать информацию по обороту средств на банковских счетах таких налогоплательщиков.




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