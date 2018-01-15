ФГИ снизил стартовую цену на Николаевскую ТЭЦ на 40%

В августе предприятие не смогли продать за 97 млн гривен.

Фото: spfu.gov.ua

Фонд государственного имущества провел переоценку стоимость госпакета Николаевской ТЭЦ, который планируется к приватизации.

Временно исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров сообщил в фейсбуке, что 99,912% акций компании будут продаваться по стартовой цене 57,016 млн гривен.

В августе 2017 года Фонд пробовал продать теплоэлектроцентраль за 97 млн гривен, но аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Межведомственная рабочая группа по приватизации при Кабинете Министров и фонд теперь должны сформировать новые условия приватизации энергообъекта, и после их утверждения правительством ТЭЦ будет выставлена на продажу. Продажа Николаевской ТЭЦ состоится на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

Николаевская ТЭЦ, установленной электрической мощностью 40 МВт и тепловой – 410 Гкал/ч, обслуживает около 39,4 тыс. потребителей города. ТЭЦ работает на газовом топливе. Штатное количество сотрудников – 491 человек. Основным поставщиком газа является НАК "Нафтогаз Украины".

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает поступление 21,3 млрд гривен от приватизации государственного имущества.