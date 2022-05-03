Оборот наличных денег в кассах банков снизился. Причина — война с РФ
Война повлияла на объемы кассовых оборотов банков: в январе — марте 2022 года оборот наличных денег в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом
Сколько наличных поступило
Объем поступлений наличных в кассы банков за этот период составил 490,4 млрд грн и уменьшился на 11% по сравнению с январем — мартом прошлого года.
Выдача наличных из касс банков в I квартале 2022 года составила 544,8 млрд грн. Она уменьшилась не так существенно, лишь на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
В то же время, за I квартал 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.
Самые распространенные операции
Традиционно в тройку наиболее распространенных кассовых операций по выдаче наличных попали следующие (% от общего объема расходов):
- по операциям клиентов с использованием платежных карт — 78,9%;
- на приобретение иностранной валюты у клиентов — 5,6%;
- для подкрепления операторов почтовой связи — 5,6%.
Наибольшие источники поступлений
Наибольшими источниками поступлений наличных средств в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
- операции клиентов с использованием платежных карт — 34,1%;
- торговая выручка — 31,8%;
- выручка от всех видов услуг — 14%.