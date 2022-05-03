Оборот наличных денег в кассах банков снизился. Причина — война с РФ

Война повлияла на объемы кассовых оборотов банков: в январе — марте 2022 года оборот наличных денег в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом идет речь в сообщении Нацбанка в телеграм-канале.

Фото: hlukhiv.info

Сколько наличных поступило Объем поступлений наличных в кассы банков за этот период составил 490,4 млрд грн и уменьшился на 11% по сравнению с январем — мартом прошлого года.

Выдача наличных из касс банков в I квартале 2022 года составила 544,8 млрд грн. Она уменьшилась не так существенно, лишь на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

В то же время, за I квартал 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами. Самые распространенные операции

Традиционно в тройку наиболее распространенных кассовых операций по выдаче наличных попали следующие (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт — 78,9%;

на приобретение иностранной валюты у клиентов — 5,6%;

для подкрепления операторов почтовой связи — 5,6%.

Наибольшие источники поступлений Наибольшими источниками поступлений наличных средств в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):