Оборот наличных денег в кассах банков снизился. Причина — война с РФ

Война повлияла на объемы кассовых оборотов банков: в январе — марте 2022 года оборот наличных денег в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом идет речь в сообщении Нацбанка в телеграм-канале.

Оборот наличных денег в кассах банков снизился. Причина — война с РФ
Фото: hlukhiv.info

Сколько наличных поступило

Объем поступлений наличных в кассы банков за этот период составил 490,4 млрд грн и уменьшился на 11% по сравнению с январем — мартом прошлого года.

Выдача наличных из касс банков в I квартале 2022 года составила 544,8 млрд грн. Она уменьшилась не так существенно, лишь на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

В то же время, за I квартал 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.

Самые распространенные операции

Традиционно в тройку наиболее распространенных кассовых операций по выдаче наличных попали следующие (% от общего объема расходов):

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт — 78,9%;
  • на приобретение иностранной валюты у клиентов — 5,6%;
  • для подкрепления операторов почтовой связи — 5,6%.

Наибольшие источники поступлений

Наибольшими источниками поступлений наличных средств в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

  • операции клиентов с использованием платежных карт — 34,1%;
  • торговая выручка — 31,8%;
  • выручка от всех видов услуг — 14%.

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