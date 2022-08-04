У січні-червні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився — НБУ

У січні-червні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився у порівнянні з аналогічним періодом торік. Це зумовлено впливом війни. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Оборот готівки

Обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 965,4 млрд грн та зменшився на 16,2% у порівнянні з першим півріччям минулого року.

Видачі готівки з кас банків у першому півріччі 2022 року становили 1?014,5 млрд грн. Цей показник зменшувався трохи нижчими темпами, ніж надходження. Його зниження становило 13,8% у порівнянні з відповідним періодом 2021 року.

Водночас за перше півріччя 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

Традиційно до трьох найпопулярніших касових операцій із видачі готівки потрапили такі (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток — 81,7%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку — 5,9%;

для придбання іноземної валюти у клієнтів — 3,9%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):