У січні-червні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився — НБУ

У січні-червні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився у порівнянні з аналогічним періодом торік. Це зумовлено впливом війни. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

У січні-червні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився — НБУ

Оборот готівки

Обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 965,4 млрд грн та зменшився на 16,2% у порівнянні з першим півріччям минулого року.

Видачі готівки з кас банків у першому півріччі 2022 року становили 1?014,5 млрд грн. Цей показник зменшувався трохи нижчими темпами, ніж надходження. Його зниження становило 13,8% у порівнянні з відповідним періодом 2021 року.

Водночас за перше півріччя 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

Традиційно до трьох найпопулярніших касових операцій із видачі готівки потрапили такі (% від загального обсягу видатків):

  • за операціями клієнтів із використанням платіжних карток — 81,7%;
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку — 5,9%;
  • для придбання іноземної валюти у клієнтів — 3,9%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

  • операції клієнтів із використанням платіжних карток — 37,7%;
  • торговельна виручка — 31,9%;
  • виручка від усіх видів послуг — 14,8%.





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