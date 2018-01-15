Украина из-за морозов увеличила отбор газа из хранилищ

Украина из-за морозов увеличила отбор газа из хранилищ

Заморозки вынудили почти вдвое увеличить отбор природного газа из украинских подземных хранилищ.

Об этом свидетельствуют данные «Укртрансгаза», пишет Интерфакс-Украина.

Согласно подсчетам, если на протяжении 1-9 января среднесуточный подъем газа из хранилищ составлял 40,8 млн куб. м, то 10-13 января он возрос до 74,3 млн куб. м при стабильном импорте на протяжении текущего месяца на уровне 25,6 млн куб. м/сутки.

В декабре-2017 среднесуточный отбор газа из ПХГ составил 46 млн куб. м при импорте 30,8 млн куб. м/сутки.

В целом Украина с начала стартовавшего 24 октября отопительного сезона и по 13 января 2018 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 17,4% (на 2 млрд 945,2 млн куб. м) – до 14 млрд 28,52 млн куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад - 13 января 2017 года - составил 55,09 млн куб. м при запасах 11 млрд 108,22 млн куб. м, два года назад – 93,52 млн куб. м (12 млрд 540,27 млн куб. м), три года назад – 64,53 млн куб. м (10 млрд 422,57 млн куб. м).

Таким образом, запасы газа в украинских ПХГ 13 января-2018 на 26,3%, 11,9% и 34,6% больше, чем на аналогичные даты 2017, 2016 и 2015 годов, соответственно.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 декабря уменьшился до 14,9 млрд куб. м.




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