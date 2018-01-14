В Грузии хотят создать собственную криптовалюту

В Грузии хотят создать собственную криптовалюту

Оппозиционная грузинская партия "Гирчи" заявила о намерении создать свою криптовалюту и начать в стране приватизацию госимущества на базе технологии блокчейн.

Об этом сообщает "Грузия-Online".Оппозиционная грузинская партия "Гирчи" заявила о намерении создать свою криптовалюту и начать в стране приватизацию госимущества на базе технологии блокчейн.

В партии заявляют, что созданную виртуальную валюту они поровну раздадут всем гражданам Грузии, а те, в свою очередь, на нее смогут приобрести имущество, находящееся в собственности государства.

"Для "Гирчи" — это самый важный проект за историю своего существования, поскольку таким образом мы одновременно решаем несколько задач: возвращаем присвоенные государством активы населению и обезвреживаем существующие в руках государства рычаги монетарной политики", — рассказали представители партии в интервью изданию On.ge.

Приватизация посредством "блокчейна" предполагает создание платформы, альтернативной Публичному реестру Грузии.

Для того, что начать реализацию нового проекта, "Гирчи" проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами и техническими специалистами.




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