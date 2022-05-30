Нафтогаз создает собственную сеть АЗС

"Нафтогаз" планирует занять до 30% рынка, продавая топливо по "справедливой цене".

Нафтогаз создает сеть АЗС, чтобы бороться со спекуляциями на рынке топлива

В Украине через некоторое время появится государственная сеть АЗС, которая будет продавать доступный бензин и дизельное топливо. Этого нового оператора рознично топливного рынка создаст компания "Нефтегаз-Украина".

По словам главы правления компании "Нефтегаз-Украина" Юрия Витренко, с инициативой создания государственной сети АЗС выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Когда конкретно появится эта сеть заправок и как она будет называться – пока не известно. Из слов Витренко следует, что это будет очень большая сеть – она займет 10-30% рынка. На этих заправках можно будет купить топливо по "справедливой конкурентной цене".

Нафтогаз создает сеть АЗС, чтобы бороться со спекуляциями на рынке топлива

Витренко считает, что появление государственной сети АЗС приведет к тому, что другие операторы розничного топливного рынка начнут снижать цены.

Между тем, ранее эксперт топливного рынка Сергей Куюн заявил, что цены на топливо могут снизиться при его достаточном количестве. Однако, пока спрос еще превосходит предложение. Лучше ситуация с топливом в западных областях, а хуже всего – в центральных и северных регионах. Нужно отметить, что пока еще логистики поставок бензина и дизельного топлива в нужных объемах еще нет.

Ранее стало известно, что украинские АЗС начали увеличивать лимиты на заправку.


Максимов Віталій, Тудей

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