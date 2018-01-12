РоSSийская экономика снова оказалась в рецессии
После сильного первого полугодия последовали два квартала спада.
РоSSийская экономика в конце 2017 года снова оказалась в рецессии. По данным американского банка JPMorgan Chase & Co, РФ окончила прошлый год двумя кварталами подряд снижения (-0,2% и -1,5%), что является технической рецессией, пишет Bloomberg.
Год к году валовой внутренний продукт РФ все же увеличивается: центробанк РоSSии оценивает темпы роста в 2017 году в 1,7-2,2 процента и прогнозирует сходные показатели в 2018 году. Официальных данных о динамике ВВП после третьего квартала еще не публиковалось.
"Рост был связан с рядом разовых факторов, влияние которых теперь сходит на нет. Разрыв между фактическим и потенциальным ВВП, по-видимому, практически ликвидирован, поэтому пространства для дальнейшего восстановления немного", - приводит издание слова экономиста Barclays Capital в Лондоне Лиза Ермоленко.
"РоSSийская экономика сбавила обороты во втором полугодии после очень сильного первого полугодия. Чрезвычайная слабость последних нескольких месяцев стала сюрпризом", - констатировал аналитик JPMorgan Анатолий Шаль. -
В JPMorgan отмечают, что это временное явление, но столь быстрая просадка после того, как РоSSия преодолела резкое падение экономики лишь в середине 2015 года, подчеркивает сложности, с которыми сейчас сталкивается РФ.
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12.01.2018 12:06