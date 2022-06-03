РоSSийская «Северсталь» почувствовала действие наложенных на нее санкций уже через 20 минут

После того как США ввели новые санкции против 71 юридического лица из РоSSии и Беларуси, в черном списке оказался роSSийский миллиардер, основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, члены его семьи и все компании, которые он контролирует. Об этом сообщают роSSийские СМИ .

Сам Мордашов поделился опытом, с какой скоростью санкции начинают работать в цивилизованном мире.

«Вот вчера «Северсталь» попала под санкции американские, и вчера в течение 20 минут, как мне сказали мои коллеги из IT, позвонили коллеги из уважаемых известных американских компаний, провайдеров софта. И сказали, что они больше обслуживать нас не могут. Мы оказываемся отрезанными от основных поставщиков [услуг]», — сказал кремлевский олигарх.