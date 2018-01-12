Маріупольський морпорт приховав ціни реконструкції причалу за 164 мільйони

Адміністрація Маріупольського морського порту 5 січня за результатами тендеру замовила ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» будівельно-монтажних робіт на 163,96 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця 2019 року реконструюють гідротехнічну частину причалу №4 із прикордонними підкрановими і залізничними шляхами, мережами електропостачання і водопостачання, зливовою каналізацією, системою зв’язку та під’їзними шляхами.

Реконструкція передбачає будівництво облямівки у вигляді заанкерованого больверка з металевого шпунта PU-32 сталь S240GP. Однак підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Незначні обсяги робіт виконають субпідрядники ТОВ «Трансазовбуд», ТОВ «Связьелектромонтаж», ТОВ «Компанія «Азов Бізнес Консалтінг» і ТОВ «Відділок підводного судноремонту й гідротехнічних робіт».

Гарантійний строк складає десять років, забезпечення виконання договору – два відсотки.

На заробітну плату піде 4,62 млн грн., тобто три відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 1,18 млн грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 137,23 млн грн.

Одеське ТОВ «Лакоса» Лариси та Олександра Костюкових не допустили до аукціону через відсутність у пропозиції договорів оренди на обладнання і матеріально-технічну базу, яка йому не належить.

Єдиним допущеним конкурентом стало одеське ТОВ «Морбудпроект» Олександра Батькова і Володимира Дерев’янка. Фірми здешевили свої первинні пропозиції рівно на 50 тис. грн кожна. Різниця між їхніми ціновими заявками склала 0,05%.

Принаймні до 2015 року співзасновниками також були Олексій Боковіков і Світлана Зінов’єва. Із червня 2016 року суперник отримав підрядів на 24,66 млн грн.

«Підприємство «Маст-Буд» на чолі із Сергієм Розбеєм належить маріупольському бізнесмену Михайлу Беккеру, власнику ТОВ «Мостобудівельне підприємство «Мостострой», ТОВ «Гідромеханізація», ТОВ «Спецмонтажресурс» і ТДВ «МЗБК».

Переможець фігурував у кількох кримінальних проваджень щодо ухиляння від сплати податків і користування послугами підприємства з ознаками фіктивності.

Із 2008 року «Маст-буд» виграв тендерів щонайменше на 3,50 млрд грн.

Зокрема, у 2009 році фірма виконувала для Одеського морпорту роботи з будівництва причалів №1 та №2 із кріпленням рейдового молу (994 млн грн), а також з будівництва огороджувального хвилелому (622 млн грн). А у 2012 році підприємство реконструювало причали №1-3 Феодосійського морпорту (136 млн грн).