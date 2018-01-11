Минфин продал гособлигаций почти на миллиард гривен
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 986,023 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Согласно сообщению министерства, эти средства были привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 175, 273 и 728 дней со средневзвешенной доходностью 15,97%, 15,75% и 15,70% годовых соответственно.
Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина намерена в 2018 году выйти на долговые рынки с евробондами на сумму 2 миллиарда долларов.
Напомним, Украина выпустила дебютные после реструктуризации 2015 года еврооблигации, разместив 3 млрд долларов 15-летних бумаг по ставке 7,375% годовых, которые будут амортизированы четырьмя равными траншами в 2031-32 гг. Основными покупателями 15-летних еврооблигаций Украины на 3 млрд долларов выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).
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