Минфин продал гособлигаций почти на миллиард гривен

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 986,023 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Согласно сообщению министерства, эти средства были привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 175, 273 и 728 дней со средневзвешенной доходностью 15,97%, 15,75% и 15,70% годовых соответственно.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина намерена в 2018 году выйти на долговые рынки с евробондами на сумму 2 миллиарда долларов.