ВТБ выставил на продажу активы "Азовмаша" за долги

Стартовая цена - 3,34 млрд гривен.

Фото: lifedon.com.ua/Сергей Краснов

Банк ВТБ в начале января 2018 года выставил на продажу на электронной системе OpenMarket (ГП "СЕТАМ") активы мариупольского завода "Азовмаш". Об этом сообщило издание "БизнесЦензор".

Название "Азовмаш" в объявлении не фигурирует, но журналисты по описанию и фотографиям узнали это предприятие. На изображениях, например, есть спорткомплекс "Азовмаша" и гостиница "Европейская".

На продажу выставлены объекты недвижимого имущества промышленного назначения общей площадью 141,35 тыс. кв. м и объекты коммерческого назначения общей площадью 6,5 тыс. кв. м, расположенные в городе Мариуполе Донецкой области, а также объекты промышленного назначения общей площадью 56,58 тыс кв. м - в Полтаве. Объекты реализуются, как залоговое имущество по кредитам. Стартовая цена реализации имущества - 3,34 млрд гривен, но продавец готов снижать цену до граничной стоимости 297,2 млн гривен.

"Азовмаш" — крупное машиностроительное предприятие Украины (город Мариуполь, Донецкая область), основанное в апреле 1958 года на базе машиностроительных цехов Ждановского металлургического завода имени Ильича. Предприятие раньше контролировалось семьей Юрия Иванющенко. По состоянию на 2015 год у него была значительная задолженность перед кредиторами.