ВТБ выставил на продажу активы "Азовмаша" за долги

Стартовая цена - 3,34 млрд гривен.

ВТБ выставил на продажу активы "Азовмаша" за долги
Фото: lifedon.com.ua/Сергей Краснов

Банк ВТБ в начале января 2018 года выставил на продажу на электронной системе OpenMarket (ГП "СЕТАМ") активы мариупольского завода "Азовмаш". Об этом сообщило издание "БизнесЦензор".

Название "Азовмаш" в объявлении не фигурирует, но журналисты по описанию и фотографиям узнали это предприятие. На изображениях, например, есть спорткомплекс "Азовмаша" и гостиница "Европейская".

На продажу выставлены объекты недвижимого имущества промышленного назначения общей площадью 141,35 тыс. кв. м и объекты коммерческого назначения общей площадью 6,5 тыс. кв. м, расположенные в городе Мариуполе Донецкой области, а также объекты промышленного назначения общей площадью 56,58 тыс кв. м - в Полтаве. Объекты реализуются, как залоговое имущество по кредитам. Стартовая цена реализации имущества - 3,34 млрд гривен, но продавец готов снижать цену до граничной стоимости 297,2 млн гривен.

"Азовмаш" — крупное машиностроительное предприятие Украины (город Мариуполь, Донецкая область), основанное в апреле 1958 года на базе машиностроительных цехов Ждановского металлургического завода имени Ильича. Предприятие раньше контролировалось семьей Юрия Иванющенко. По состоянию на 2015 год у него была значительная задолженность перед кредиторами.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Арабы купили украинскую буксирную компаниюАрабы купили украинскую буксирную компанию
Руководителям банков в Украине разрешили не иметь профильного образованияРуководителям банков в Украине разрешили не иметь профильного образования
США предупредили об опасности использования биткоинаСША предупредили об опасности использования биткоина
Блок рекламы


Похожие новости
Суд в Нидерландах заморозил активы "Метинвест" и ДТЭК АхметоваСуд в Нидерландах заморозил активы "Метинвест" и ДТЭК Ахметова
Кипрский суд заморозил все ключевые активы АхметоваКипрский суд заморозил все ключевые активы Ахметова
Беглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежомБеглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежом
Лесхозы Закарпатья реализовали только треть запланированных на продажу елокЛесхозы Закарпатья реализовали только треть запланированных на продажу елок
Кипрский суд постановил заморозить активы Ахметова на $820 млнКипрский суд постановил заморозить активы Ахметова на $820 млн
ФГВФЛ намерен продать активы банков на 25 миллиардов гривенФГВФЛ намерен продать активы банков на 25 миллиардов гривен
Вступил в силу закон о моратории на продажу сельхозземель в 2018 годуВступил в силу закон о моратории на продажу сельхозземель в 2018 году
Один из корпусов завода "Арсенал" выставлен на продажу под застройкуОдин из корпусов завода "Арсенал" выставлен на продажу под застройку
В Николаеве рабочие "Судостроительного завода" перекрыли дорогу с требованием выплатить долги по зарплатеВ Николаеве рабочие "Судостроительного завода" перекрыли дорогу с требованием выплатить долги по зарплате
"Нафтогаз" реструктуризирует долги региональных теплоснабжающих предприятий под гарантии горсоветов"Нафтогаз" реструктуризирует долги региональных теплоснабжающих предприятий под гарантии горсоветов
Последние новости
Подгружаем последние новости