Украина начала активно покупать уголь у РоSSии

По сравнению с 2016 годом в прошлом году валютные расходы на покупку угля выросли почти в два раза - до 2,744 миллиарда долларов с 1,467 миллиарда долларов.

Об этом сообщает УНИАН , ссылаясь на Государственную фискальную службу.

В ведомстве отмечают, что крупнейшими поставщиками стали РоSSия, США и Канада. Так Импорт угля из РоSSии в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%), из США – 682 миллиона долларов (24,9%), из Канады – 182,2 миллиона долларов (6,6%). На другие страны пришлось 327,6 миллиона долларов.

Кроме того, сам экспорт угля вырос в два раза.

Ранее сообщалось, что запасы угля в Украине на складах теплоэлектростанцийувеличились на 4,9% – до 1,860 млн тонн.