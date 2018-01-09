Стихийные бедствия нанесли США в 2017 году рекордный ущерб в размере 306 миллиардов долларов

Стихийные бедствия нанесли США в 2017 году рекордный ущерб в размере 306 миллиардов долларов

Стихийные бедствия, среди которых разрушительные ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария" и лесные пожары, нанесли США в 2017 году рекордный ущерб в размере $306 млрд.

Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе Национального управления по исследованию океанов и атмосферы, передает tass.ru..

"В 2017 году США в общей сложности пострадали от 16 различных стихийных бедствий, при этом ущерб от каждого из них по отдельности превышает $1 миллиард, - говорится в документе. - Совокупный урон от этих 16 бедствий составил $306,2 млрд".

Так, ураган "Харви", который принес с собой наводнение в Хьюстоне (столица Техаса и четвертый по величине город в США) и его окрестностях в августе и сентябре, стал причиной потерь в размере $125 млрд - самых значительных за 2017 год. Ураган "Мария", который привел в сентябре к гуманитарному кризису в Пуэрто-Рико, причинил ущерб на сумму в $90 млрд. А бушевавший во Флориде в сентябре ураган "Ирма" - на $50 млрд. Как отмечается в докладе, потери от лесных пожаров на западе страны, которые унесли жизни 54 человек, составили $18 млрд. Данная сумма в три раза превысила предыдущий рекорд.

Остальной урон был нанесен торнадо, засухами, сложными погодными условиями, наводнениями и другими. Предыдущий рекорд был установлен в 2005 году, когда стихийные бедствия, в том числе и ураган "Катрина", нанесли США ущерб в размере  $215 млрд. При этом "Катрина" остается крупнейшим стихийным бедствием, потери от которого в США составили $161 млрд. После нее идут ураганы "Харви", "Мария", а "Ирма" занял пятую строчку.

Как отмечает управление, 2017 год занял третье место среди самых теплых лет в США за всю историю метеонаблюдений, пропустив вперед лишь 2012 и 2016 годы.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
Введение налога на «лишние» посылки отложилиВведение налога на «лишние» посылки отложили
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Арабы купили украинскую буксирную компаниюАрабы купили украинскую буксирную компанию
Блок рекламы


Похожие новости
За год Украина экспортировала яиц на 70 миллионов долларовЗа год Украина экспортировала яиц на 70 миллионов долларов
Инфляция в 2017 году составила 13,7%Инфляция в 2017 году составила 13,7%
Украине не удалось выполнить план по добыче угля в 2017 годуУкраине не удалось выполнить план по добыче угля в 2017 году
За 2017 год разоблачили более 1,3 тысячи нелегальных игорных заведений – полицияЗа 2017 год разоблачили более 1,3 тысячи нелегальных игорных заведений – полиция
В Украине на награды в 2017 году потратили 20,5 млн гривен
Белый дом запросил у Конгресса 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с МексикойБелый дом запросил у Конгресса 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой
Компанию Харви Вайнштейна продадут за 500 миллионов долларовКомпанию Харви Вайнштейна продадут за 500 миллионов долларов
Курс Ethereum взлетел выше тысячи долларовКурс Ethereum взлетел выше тысячи долларов
Гендиректор "Укргидроэнерго" получил 1,7 миллионов гривен зарплаты за 2017Гендиректор "Укргидроэнерго" получил 1,7 миллионов гривен зарплаты за 2017
Расходы на Верховную Раду в 2018 году вырастут на 40%Расходы на Верховную Раду в 2018 году вырастут на 40%
Последние новости
Подгружаем последние новости