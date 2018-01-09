Мін’юст оплачує по $50 київське таксі британських юристів, що захищають Україну від Коломойського

Міністерство юстиції України 27 грудня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Latham & Watkins (London) Llp» (Британія) про юридичні послуги на $2,07 млн, або близько 57,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця року фірма представлятиме Україну в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) у справі №SCC V 2015/092 за позовами міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» – кіпрських компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» та «Bordo Management Limited», пов’язаних з групою «Приват».

Мінюст уклав із «Latham & Watkins Llp» угод щодо цієї справи приблизно на $6,45 млн.

За нинішньою угодою, найдорожче коштують послуги партнерів Себастьяна Зеельмана-Еггеберта і Чарльза Клейпула – $1 013 за годину.

До справи також залучать експертів компанії «Independent Economics & Finance LLP» (Британія), експерта з питань шведського права Бо Нільсона, професора Гуглієльмо Вердіраме, експертів із Fountain Court Chambers, експерта з питань права Ірину Паліашвілі, експерта з галузевих питань Сімона Пірані, київське ТОВ «Юридична фірма Саєнко Харенко» Михайла Харенка, Володимира Саєнка та Ігоря Сухомудренка.

За кошторисом, фотокопіювання та друк пакетів документів коштує $0,10 за сторінку, переклад – $40-50 за сторінку, авіаподорожі– $850 за особу в один бік, обід у Києві – $50 на день за особу, таксі Києвом – $50 за подорож і $81 за подорож в аеропорт, проживання в готелі в Києві – $350 на добу за особу. Остання ціна приблизно відповідає цінам звичайних номерів у київському готелі «Hilton».